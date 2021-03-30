Грузовики загорелись в промзоне на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Стартовая улица, 1с1 Карта всех событий

Грузовые автомобили горят в промзоне на северо-востоке Москвы. Об этом во вторник, 30 марта, рассказали в столичном главке Министерства чрезвычайных ситуаций РФ.

Пожар вспыхнул по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. Площадь распространения огня достигает 500 квадратных метров.

На место пожара направлено свыше 20 единиц техники и 70 человек личного состава. Подробности происшествия уточнятся, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС РФ по городу Москве.

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