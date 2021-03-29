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Пять человек спасли при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пять человек спасли при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Профсоюзная улица, 152к3 Карта всех событий

Пять человек, в том числе одного ребенка, спасли при пожаре в жилом доме на Профсоюзной улице. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 29 марта, по адресу улица Профсоюзная, дом 152, корпус 3. В доме на седьмом этаже загорелась на всей площади двухкомнатная квартира. Огонь затронул кухню, коридор и одну из комнат.

Из соседней квартиры спасли одного ребенка и еще четырех взрослых. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Пожару присвоили первый ранг сложности. Спасатели проверили квартиры этажами выше, эвакуация никому не потребовалась, уточнил собеседник «ВМ».

В настоящее время устанавливается площадь возгорания.

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