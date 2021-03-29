Пожарные ликвидировали возгорание гаражей на западе Москвы

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Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1196 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание гаражей на площади 20 квадратных метров в Москве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в понедельник, 29 марта, в гаражном кооперативе Раменский тупик. Гараж № 3 загорелся с двух сторон на площади 20 квадратных метров.

Уточнялось, что загоревшиеся металлические гаражи были предназначены для сноса.

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