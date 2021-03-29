СК возбудил проверку по делу о «профессиональных соседях» на юго-востоке Москвы

Фото: СК РФ

Следком проведет проверку по факту попытки рейдерского захвата жилья ветерана МЧС в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ по Москве в понедельник, 29 марта.

Ранее на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, как «профессиональные соседи» (рейдеры-мошенники) вынуждают ветерана МЧС купить их долю жилья по завышенной стоимости. «Соседи» угрожали ветерану, портили его имущество и досаждали ему своими противоправными визитами.

СК начал проверку по делу о попытке захвата жилья ветерана чрезвычайных служб на юго-востоке Москвы. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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