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Полиция задержала мошенницу, продававшую поддельные украшения в метро
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Полиция задержала мошенницу, продававшую поддельные украшения в метро

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, метро Таганская Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали женщину, которая продавала в метро бижутерию под видом драгоценных украшений. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин в понедельник, 29 марта.

Задержанной оказалась 39-летняя гостья столицы, которая приехала в Москву, чтобы основать собственный бизнес. Вот только «предприятие» вышло за рамки закона. Женщина решила продавать изделия, изготовленные из недорогих металлов (меди, железа и никеля), под видом драгоценных украшений.

Свою «ювелирную лавку» женщина открыла в метро, при этом регулярно меняя ее местоположение. Сколько людей пострадало от предпринимательской деятельности мошенницы, неизвестно.

Женщину задержали благодаря заявлению 28-летней москвички. Девушка шла вдоль станции «Таганская» и заметила «прилавок» с украшениями. Она захотела приобрести золотые кольцо и цепочку, которые продавец готова была отдать за пять тысяч рублей. Низкую стоимость предпринимательница объяснила острой нуждой в деньгах. Подобный довод устроил москвичку, и она согласилась на сделку. Однако вскоре девушка почувствовала неладное и решила проверить подлинность купленных ювелирных изделий. Узнав, что приобрела подделку, потерпевшая обратилась в полицию.

Правоохранители задержали аферистку и завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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