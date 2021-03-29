Полиция ищет участников конфликта после смерти мужчины в машине около больницы на западе Москвы

Фото: pixabay / Maximilian Weber

Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

Сотрудники полиции разыскивают участников драки, которая привела к смерти человека. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Москве в понедельник, 29 марта.

Согласно полученной информации, конфликт произошел на улице Адмирала Корнилова (поселок Мосрентген). По данным ведомства, между таксистами возникли существенные разногласия, для разрешения которых они прибегли к оружию.

— Один гражданин обнаружен со следами крови, другой, мужчина 2000 года рождения, скончался, по предварительным данным, от колото-резаных ранений, третий обратился самостоятельно в медицинское учреждение с колото-резаными ранами и был госпитализирован, — написано в тексте сообщения пресс-службы ведомства.

Ранее «ВМ» сообщала о трупе мужчины, найденном в машине, которая была припаркована на Большой Очаковской улице около больницы, а также о вероятной связи этого гражданина с дракой, произошедшей накануне.

В субботу ночью, 27 марта, произошла драка со стрельбой, в ходе которой пострадали несколько человек. Двое пострадавших получили ножевые ранения и были доставлены в реанимацию. Еще один пострадавший, вероятно, найденный накануне мужчина, получил во время конфликта ранения и пытался добраться до больницы на машине. Предполагается, что мужчина умер, не успев доехать до медучреждения.

Читайте также: Московская фотомодель заявила о попытке изнасилования со стороны своего арендодателя