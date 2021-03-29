Мертвый мужчина найден в машине около больницы на западе столицы

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Россия, Москва, Большая Очаковская улица Карта всех событий

В автомобиле на западе Москвы нашли мертвого мужчину. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах столицы в понедельник, 29 марта.

Труп неизвестного мужчины найден в автомобиле, который был припаркован у поликлиники на улице Большой Очаковской. На теле погибшего были обнаружены колото-резаные ранения грудной клетки.

На данный момент личность мужчины не установлена, его тело доставили в морг. Проводится проверка.

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