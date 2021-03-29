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Супругов, подозреваемых в убийстве шестнадцатилетней давности, задержали в Подмосковье
Фото: nekrasovka.mos.ru

Супругов, подозреваемых в убийстве шестнадцатилетней давности, задержали в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия

Сотрудники уголовного розыска по Московской области задержали мужа и жену, которых подозревают в убийстве, совершенном более 16 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Следствие предполагает, что летом 2004 года мужчина и женщина, подключив двух сообщников, спланировали убийство другой супружеской пары. Вначале они расправились с женщиной, тело которой сбросили в реку в подмосковной деревне Афинеево. Затем участники группировки приехали в деревню Апрелевка, где убили мужчину и избавились от его тела аналогичным способом. Чтобы замести следы преступления, подозреваемые подожгли автомобиль убитого, предварительно перегнав его в деревню Большое Покровское.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Чтобы скрыться от правосудия, причастные к убийству супруги получили паспорта в одном из зарубежных государств, изменив свои имена и даты рождения. В 2012 году муж и жена повторно получили гражданство РФ уже по новым документам.

Сотрудники полиции провели комплекс мероприятий, чтобы установить местонахождение подозреваемых.

Один из сообщников супругов в 2005 году решением суда получил 15 лет колонии. Еще один подельник до сих пор находится в федеральном розыске, сообщает МВД Медиа.

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