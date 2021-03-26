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Пропаганда нацизма: возбуждено третье уголовное дело против матери найденной девочки в Талдоме
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пропаганда нацизма: возбуждено третье уголовное дело против матери найденной девочки в Талдоме

Илья Ашуров

Происшествия

По результатам следственных проверок по факту обнаружения девочки-маугли в городе Талдоме заведено три уголовных дела, объединенные в общее судопроизводство. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета России по МО Ольга Врадий.

Новое дело возбудили после просмотра социальных сетей матери девочки. Там были размещены материалы, содержащие признаки пропаганды идеологии нацизма.

Ранее следствием было возбуждено уголовное дело об истязании девочки и еще одно по факту неисполнения обязанностей по воспитанию. Из квартиры, в которой содержалась девочка, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что полицейские на улице Щедрина в Талдомском городском округе нашли дом, в котором в антисанитарных условиях находились мужчина, женщина и ее маленькая дочь. Ребенок был без одежды и в истощенном состоянии. Помимо ребенка и взрослых, по данным СМИ, в доме проживали 19 кошек. У женщины есть еще одна дочь, ей 12 лет. Оба ребенка изъяты и помещены в детское отделение больницы.

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