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Московская фотомодель заявила о попытке изнасилования со стороны своего арендодателя
Фото: facebook/IrinaShelkovich

Московская фотомодель заявила о попытке изнасилования со стороны своего арендодателя

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

Московская фотомодель заявила о попытке изнасилования со стороны мужчины, у которого она сняла квартиру. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 29 марта.

Ирина Шелкович искала жилье в центре столицы. Ей на глаза попалось объявление, в котором предлагалось арендовать квартиру в самом центре Москвы — на Арбате. Модель позвонила по телефону, указанному в объявлении, и договорилась о встрече, во время которой ей должны были показать квартиру. Встреча состоялась, модель все устроило — она заселилась в квартиру.

Но счастье было недолгим. Через несколько дней появился арендодатель. Мужчина ворвался в квартиру и набросился на модель, требуя оплату. Арендодатель, пытаясь сорвать с девушки нижнее белье, намекнул, что ему подойдет «оплата натурой».

Шелкович смогла дать отпор нерадивому собственнику и вызвала полицию. Правоохранительные органы проводят проверку.

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модельулица Арбат
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