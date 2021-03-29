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Силовики задержали мужчину, склонявшего несовершеннолетних к руфингу
Фото: moscow-live

Силовики задержали мужчину, склонявшего несовершеннолетних к руфингу

Илья Ашуров

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который манипулировал несовершеннолетними и склонял их к выполнению опасных для жизни действий. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД РФ в понедельник, 29 марта.

Задержанным оказался Никита Лебедев, 32-летний житель Подмосковья, уточняет официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, он регистрировался в социальной сети под разными именами (Кирилл Афанасьев, Никита Абрамов и Светлана Расхожева) и вел манипулятивное общение с детьми. В ходе таких переписок подозреваемый предлагал несовершеннолетним поучаствовать в руфинге (опасные прогулки по крышам — прим. «ВМ») за денежное вознаграждение. Кроме того, Лебедев просил своих жертв вести онлайн-трансляции с крыш и делать фотографии в опасных для жизни ситуациях, например, свисая вниз головой на большой высоте.

— Установить его (Никиты Лебедева — прим. «ВМ») причастность к противоправным действиям удалось в результате тщательного исследования материалов 13 уголовных дел, связанных с совершением на территории столичного региона преступлений в отношении несовершеннолетних в период с 2015 по 2020 год, а также изучения и сопоставления обстоятельств произошедшего, — рассказала Петренко.

Злоумышленник был задержан сотрудниками подразделения «К» МВД России, которое борется с преступностью в сфере информационных технологий. Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что в ходе обыска по месту жительства подозреваемого изъяты цифровые носители.

— Хранящиеся на мобильном устройстве сведения подтверждают причастность мужчины к противоправной деятельности, — заключила Волк.

На данный момент Лебедев находится под стражей. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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