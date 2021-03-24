Бастрыкин поручил проверить организацию выставки человеческих тел в Москве

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Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин дал поручение провести проверку действиям организаторов выставки человеческих тел в Москве. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко в среду, 24 марта.

— Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК России провести процессуальную проверку в отношении инициаторов и организаторов экспозиции из человеческих тел и органов, открытой в Москве, — отметила Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появились негативные сообщения об этом мероприятии. По мнению общественников, выставка нарушает нравственные ценности, а также выражает неуважение к обществу. Также в СМИ заявили, что экспозиция может быть расценена как оскорбление чувств верующих.

Глава СК поручил специалистам изучить аспекты этого дела и дать правовую оценку целям, содержанию и назначению этой выставки.

Частная выставка Body Worlds открылась в столице в павильоне № 21 на ВДНХ 12 марта.

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