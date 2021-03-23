Бастрыкин поручил СК организовать проверку после интервью скопинского маньяка

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК по Рязанской области организовать проверку после интервью Виктора Мохова, больше известного как скопинский маньяк. Об этом во вторник. 23 марта, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

— Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Рязанской области организовать процессуальную проверку по озвученным в СМИ высказываниям так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова, — говорится в сообщении СК.

Уточняется, что Бастрыкин поручил дать высказываниям Мохова правовую оценку, пишет РИА Новости.

Ранее российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Мохова. Незадолго до этого она опровергла информацию о встрече.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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