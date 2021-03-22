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«С кем не бывает?»: скопинский маньяк ответил Собчак, считает ли он себя хорошим человеком
Фото: Youtube / Собчак

«С кем не бывает?»: скопинский маньяк ответил Собчак, считает ли он себя хорошим человеком

Виктория Федотова

Общество

Державший двух девушек в подвале Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, дал интервью Ксении Собчак. Она спросила, считает ли он себя хорошим человеком.

— Ну оступился немножко, с кем не бывает? — ответил Мохов.

Он добавил, что ему «по кайфу» повышенное внимание к его персоне после освобождения.

— Бегали журналисты, с зоны встречали машин 15. Все знали эту историю, вся страна знает. Вину свою искупил, чего теперь, всю жизнь страдать? У девочек все хорошо, меня это радует, — заявил скопинский маньяк.

В материале Собчак приняла участие независимый эксперт и профайлер Анна Кулик, по ее словам, Мохов «привык быть простачком» и адаптироваться под ситуацию.

— Если сравнивать с другими маньяками как Александр Пичушкин или Михаил Попков, которые агрессивные, с какой-то идеологией, то Мохов выглядит скромным, гедонистическим, малоэмоциональным, — пояснила эксперт.

Ранее Собчак опровергла информацию о встрече со скопинским маньяком.

Видео опубликовано на YouTube.

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