Скопинский маньяк Виктор Мохов попытался оправдать свое преступление

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Скопинский маньяк Виктор Мохов сказал, что категорически против химической кастрации педофилов. В интервью Telegram-каналу «112» он попытался оправдать свое преступление словами о том, что «секс любят все».

Мохов заявляет, что заниматься половым актом с подростками в то время не казалось ему противоестественным. Мужчина утверждает, что симпатичные девушки выглядели старше своих лет.

Насильник подчеркнул, что он против ужесточения наказания для педофилов вплоть до кастрации. По его словам, у каждого человека должен быть шанс на исправление. Он отмечает, что многие сидят в тюрьме необоснованно. А те, кого наказали справедливо, рано или поздно исправляются.

— Ведь в тюрьму сажают для того, чтобы исправлять людей. А не губить их до конца жизни, — считает Мохов.

Пожизненный срок он назвал «медленной смертной казнью». Скопинский маньяк признался, что был ошеломлен, когда ему присудили 17 лет.

— Все равно срок очень большой. Целая жизнь, 17 лет. Я надеялся, что освобожусь рано или поздно, — подчеркнул Мохов, уточнив, что не имеет склонности к суициду.

Мужчине уже 70 лет, однако по сей день он не теряет интереса к интиму. Он уверяет, что между Третьяковской галереей и самым популярным порнографическим сайтом выбрал бы «порно-галерею».

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Однак из жертв родила ему двоих детей.

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