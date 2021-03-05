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Скопинский маньяк приехал в родной город после 17 лет колонии
Фото: Youtube

Скопинский маньяк приехал в родной город после 17 лет колонии

Юлия Ямпольская

Происшествия

Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, вернулся в родной город после 17 лет колонии. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что бывший осужденный пытался остановиться в местной гостинице, где подтвердили, что Мохов приехал туда около 03:30 утра. Однако не смог этого сделать из-за ремонта в учреждении.

Мохов должен был вернуться до 4 марта в Рязанскую область, однако там его не оказалось. По данным предписания ФСИН, в течение трех рабочих дней ему необходимо встать на учет в местном отделении полиции.

Напомним, мужчина работал слесарем в Скопине. Он похитил двух девушек 14 и 17 лет в 2000 году и продержал их в подвале около четырех лет. Следствие выяснило, что Мохов не кормил девушек и держал их без света. Кроме того, он бил пленниц резиновым шлангом, а также разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Одна из девушек дважды рожала от него, однако маньяк отбирал у нее детей.

Девушки были освобождены в мае 2004 года, после того как смогли передать на волю записку.

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