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Двое пьяных мужчин устроили дебош в баре в центре Москвы
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Двое пьяных мужчин устроили дебош в баре в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Марксистская улица Карта всех событий

Задержаны двое мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения устроили дебош в баре в центре Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел утром в среду, 3 марта, в баре на Марксистской улице. Двое мужчин выпивали в заведении алкоголь, после чего устроили дебош. Уточняется, что сотрудники полиции прибыли на место происшествия и задержали нарушителей.

В ведомстве уточнили, что одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Специалисты проводят доследственную проверку по факту произошедшего, сообщает ТАСС.

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