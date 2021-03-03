Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мужчина приобрел подделки старинных монет на 178 тысяч рублей в центре Москвы
Фото: pixabay.com

Мужчина приобрел подделки старинных монет на 178 тысяч рублей в центре Москвы

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Мошенники обманули жителя столицы, продав ему старинные монеты, которые оказались поддельными. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Материальный ущерб оценивается в 178 тысяч рублей.

В полицию обратился мужчина 1990 года рождения. Он сообщил, что купил у неизвестных на Манежной площади якобы старинные монеты. После проверки покупки в ломбарде оказалось, что монеты являются подделкой.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Читайте также: Неизвестный попытался ограбить женщину после нападения в лифте жилого дома в Москве

мошенникполицияденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Его пример другим наука: что общего у Трампа и Саркози

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Скопинский маньяк выходит на свободу

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Дамочка, хорош ломаться: чему нас учит Татьяна Васильева

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Буккарвинг: варварство или искусство

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Год дома и два условно: за что поплатился Николя Саркози

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Во всем виноват Горбачев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О томимых духовной жаждой

Все мнения
О проекте