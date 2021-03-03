Мужчина приобрел подделки старинных монет на 178 тысяч рублей в центре Москвы

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Россия, Москва, Манежная площадь Карта всех событий

Мошенники обманули жителя столицы, продав ему старинные монеты, которые оказались поддельными. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Материальный ущерб оценивается в 178 тысяч рублей.

В полицию обратился мужчина 1990 года рождения. Он сообщил, что купил у неизвестных на Манежной площади якобы старинные монеты. После проверки покупки в ломбарде оказалось, что монеты являются подделкой.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

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