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Мужчина пытался задушить ремнем женщину в лифте жилого дома в Москве
Фото: timiryazevskiy.mos.ru

Мужчина пытался задушить ремнем женщину в лифте жилого дома в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, посёлок Внуково, Интернациональная улица, 2 Карта всех событий

Полиция задержала мужчину, который напал на женщину в лифте жилого дома в районе Внуково и попытался похитить у пострадавшей деньги. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел ночью в понедельник, 1 марта, в доме на Интернациональной улице. По словам пострадавшей, она возвращалась к себе домой, но в кабине лифта на нее напал неизвестный мужчина. Он накинул ремень на шею женщины и начал ее душить, после чего попытался открыто похитить у москвички одну тысячу рублей. Однако через некоторое время злоумышленник, ничего не украв, скрылся с места преступления.

Полиция провела разыскные мероприятия и задержала подозреваемого. Им оказался безработный мужчина 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

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