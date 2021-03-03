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Мужчина упал с 18 этажа в сугроб на севере Москвы и выжил
Фото: «Вечерняя Москва»

Мужчина упал с 18 этажа в сугроб на севере Москвы и выжил

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Беломорская улица Карта всех событий

Мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на 18-м этаже жилого дома и выжил. Жизнь ему спас сугроб, в который он и приземлился.

Инцидент произошел на Беломорской улице. Пострадавший смог самостоятельно выбраться из сугроба и попросил о помощи. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что девочка выжила после падения с седьмого этажа в Ярославле. Уточняется, что ребенок упал в сугроб. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

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