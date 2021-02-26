Девочка выжила после падения с седьмого этажа в Ярославле

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В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного дома в сугроб. Об этом рассказали в региональном СУСК.

Инцидент произошел вечером в четверг, 25 февраля. Девочка семи лет выпала с седьмого этажа дома на улице Малая Техническая в Ярославле. Уточняется, что ребенок упал в сугроб. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

По предварительным данным, девочка выпала из кухонного окна, когда ее мама отошла в другую комнату, чтобы покормить новорожденного. Следствие проводит проверку по факту произошедшего, сообщает РИА Новости.

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