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Девочка выжила после падения с седьмого этажа в Ярославле
Фото: mos.ru

Девочка выжила после падения с седьмого этажа в Ярославле

Анастасия Волоснова

Происшествия

В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного дома в сугроб. Об этом рассказали в региональном СУСК.

Инцидент произошел вечером в четверг, 25 февраля. Девочка семи лет выпала с седьмого этажа дома на улице Малая Техническая в Ярославле. Уточняется, что ребенок упал в сугроб. Прибывшие на место происшествия врачи диагностировали у девочки сотрясение мозга.

По предварительным данным, девочка выпала из кухонного окна, когда ее мама отошла в другую комнату, чтобы покормить новорожденного. Следствие проводит проверку по факту произошедшего, сообщает РИА Новости.

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