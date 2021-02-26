Мужчина украл золотые изделия и деньги на 1 миллион рублей из квартиры в Подмосковье

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Полиция задержала подозреваемого в краже денежных средств и золотых изделий на один миллион рублей из квартиры в Подмосковье. Об этом говорится на сайте МВД России.

В полицию с заявлением обратилась 53-летняя хозяйка квартиры, расположенной в одном из домов микрорайона Восточный в Звенигороде. По словам потерпевшей, кражу совершил мужчина, который находился у нее в гостях. Он похитил золотые изделия и денежные средства на общую сумму в один миллион рублей.

Полиция задержала 19-летнего жителя одной из республик Средней Азии. Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

Читайте также: Мошенники заработали на незаконной банковской деятельности более миллиарда рублей