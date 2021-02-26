Мошенники заработали на незаконной банковской деятельности более 1 миллиарда рублей

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Полиция задержала подозреваемых, которые заработали на незаконной банковской деятельности более одного миллиарда рублей. Организатором группировки оказалась 56-летняя москвичка. Об сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Злоумышленники при помощи фиктивных договоров выводили деньги клиентов из денежного оборота России. Для организации незаконной банковской деятельности были открыты порядка 200 компаний в разных регионах страны. За оказание мошеннических услуг компании получали комиссию в размере 15 процентов.

— Пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности... Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию, — пояснила Ирина Волк.

Сотрудники правоохранительных органов задержали семерых подозреваемых в преступлении. По предварительным данным, организатором незаконной деятельности стала 56-летняя жительница столицы. У подозреваемых изъяли телефоны, жесткие диски и более десяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, все задержанные находятся под подпиской о невыезде.

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