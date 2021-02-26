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Автомобиль загорелся на юго-востоке Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Автомобиль загорелся на юго-востоке Москвы

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий

Автомобиль загорелся на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 26 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 32. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе.

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