Автомобиль загорелся на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Автомобиль загорелся на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 26 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 32. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе.

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