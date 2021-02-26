Автомобиль загорелся на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, Третье транспортное кольцоКарта всех событий
Автомобиль загорелся на юго-востоке столицы. Об этом в пятницу, 26 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
Уточняется, что инцидент произошел по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 32. Информации о пострадавших на данный момент не поступало.
Ранее сообщалось, что два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе.
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