Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе

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Россия, Московская область, Люберцы, Новорязанское шоссе, 1А Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на Новорязанском шоссе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла по адресу Новорязанское шоссе, дом 1а. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало два человека.

Из-за аварии движение в сторону центра затруднено.

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