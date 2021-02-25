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Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе
Фото: pixabay / Gerd Altmann

Два человека пострадали при столкновении пяти автомобилей на Новорязанском шоссе

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Московская область, Люберцы, Новорязанское шоссе, 1А Карта всех событий

Пять автомобилей столкнулись на Новорязанском шоссе. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла по адресу Новорязанское шоссе, дом 1а. По предварительной информации, в результате ДТП пострадало два человека.

Из-за аварии движение в сторону центра затруднено.

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