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Прокуратура начала проверку после гибели подростка в Подмосковье
Фото: Вечерняя Москва

Прокуратура начала проверку после гибели подростка в Подмосковье

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

Прокуратура начала проверку после гибели 16-летнего подростка в городе Подольск.

— Прокуратура Московской области поручила Подольской городской прокуратуре провести проверку в связи со смертью 16-летнего подростка. По предварительной информации, он погиб сегодня от огнестрельного ранения, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что во время проверки будут установлены причины инцидента, а также дана оценка соблюдению требований об использовании оружия.

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