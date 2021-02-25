Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ребенка госпитализировали после прорыва радиатора на востоке Москвы
Фото: «Вечерняя Москва»

Ребенка госпитализировали после прорыва радиатора на востоке Москвы

Анастасия Чанцева

Происшествия
Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Ребенок пострадал при прорыве радиатора отопления в подъезде дома на улице 16-я Парковая.

— По предварительной информации, 25 февраля в подъезде жилого дома на улице 16-я Парковая произошел прорыв радиатора отопления. Находившийся в подъезде несовершеннолетний 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

О состоянии ребенка пока не сообщается, после инцидента прокуратура начала проверку, чтобы установить причины случившегося.

Читайте также: Девочка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в Подмосковье

ВАОпрокуратура Москвыгоспитализация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Протоиерей Анатолий Варнавский
Протоиерей Анатолий Варнавский

Памятника Александру Невскому Москва достойна

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Невозможно власть только хвалить

Павел Данилин
Павел Данилин

Ненавидишь свою страну — уезжай отсюда

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бунт паразитов и халявщиков: кто выступает против «Северного потока — 2»

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Развод года: да кому теперь нужна эта Ким Кардашьян

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Герои нашего времени: Гагарин, Путин, Человек-паук

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сухпай — пища особого назначения

Все мнения
Вопрос дня
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
О проекте