Ребенка госпитализировали после прорыва радиатора на востоке Москвы

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Россия, Москва, 16-я Парковая улица Карта всех событий

Ребенок пострадал при прорыве радиатора отопления в подъезде дома на улице 16-я Парковая.

— По предварительной информации, 25 февраля в подъезде жилого дома на улице 16-я Парковая произошел прорыв радиатора отопления. Находившийся в подъезде несовершеннолетний 2009 года рождения доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

О состоянии ребенка пока не сообщается, после инцидента прокуратура начала проверку, чтобы установить причины случившегося.

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