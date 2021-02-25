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Девочка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в Подмосковье
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Девочка-подросток погибла в результате пожара в частном доме в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Московская область, Богородский городской округ, Ногинск, микрорайон Красный Электрик Карта всех событий

Частный дом загорелся в Ногинске. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что инцидент произошел в поселке Красный Электрик Богородского городского округа. После локализации возгорания было найдено тело 12-летней девочки. Кроме того, с ожогами различной степени в медицинское учреждение госпитализированы мать, бабушка и отчим погибшей. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По предварительной информации, причиной пожара могла стать неисправность печного отопления.

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