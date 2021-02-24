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Экстренные службы проверили сообщение о пожаре в спортивном магазине в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Экстренные службы проверили сообщение о пожаре в спортивном магазине в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Первомайская улица, 18Карта всех событий

Сообщение о пожаре в магазине спортивных товаров поступило в экстренные службы столицы. Об этом сообщил «Вечерней Москве» источник в среду, 24 февраля.

Уточняется, что заявка поступила на адрес Первомайская улица, дом № 18.

Позднее стало известно, что вызов оказался ложным.

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