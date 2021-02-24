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Пожарные локализовали возгорание в Балашихе на площади 300 квадратных метров
Фото: 61.mchs.gov.ru / МЧС РФ по Ростовской области

Пожарные локализовали возгорание в Балашихе на площади 300 квадратных метров

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Балашиха, микрорайон Гагарина, 10 Карта всех событий

В Балашихе локализовано возгорание на площади 300 квадратных метров. Об этом «ВМ» рассказали в МЧС Московской области.

Пожар был локализован в среду, 24 февраля, в 14:16 по московскому времени. Уточняется, что в результате возгорания никто не пострадал.

Инцидент произошел в гаражном боксе в Московской области по адресу микрорайон Гагарина, дом 10.

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