Порядка 35 человек эвакуировали из школы из-за возгорания в подвале

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Россия, Москва, Новокосинская улица, 41 Карта всех событий

Из здания школы были эвакуированы 35 человек из-за возгорания в подвале. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах.

Пожар произошел утром в среду, 24 февраля, в школе по адресу Новокосинская, дом 41. В настоящее время площадь огня составляет один квадратный метр. Причиной инцидента стало загорание электрощитовой в подвале школы.

Из здания эвакуировали 35 взрослых человек, уточнил собеседник «ВМ».

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