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Двое мужчин задержаны в связи с дебошем в самолете рейса Новосибирск — Москва
Фото: СК РФ

Двое мужчин задержаны в связи с дебошем в самолете рейса Новосибирск — Москва

Анастасия Волоснова

Происшествия

Следственный комитет России взял на контроль дело о дебоше в самолете рейса Новосибирск — Москва. Об этом говорится на сайте ведомства.

Инцидент произошел утром 23 февраля. Двое пьяных мужчин на борту самолета, находившегося на стоянке аэропорта Толмачево, «грубо нарушили общественный порядок, высказывая в адрес окружающих лиц нецензурные выражения». Несмотря на требования экипажа, мужчины отказались добровольно покинуть самолет.

— При попытке доставить подозреваемых в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении они оказали сопротивление и применили насилие в отношении сотрудников транспортной полиции, публично оскорбив одного из них, — говорится в сообщении.

Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования. В настоящее время подозреваемые задержаны.

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