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Москвич обнаружил пропажу телефона за 100 тысяч рублей после поездки на такси в Москве
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Москвич обнаружил пропажу телефона за 100 тысяч рублей после поездки на такси в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Театральная площадь, 2 Карта всех событий

У москвича украли телефон за 100 тысяч рублей в столице. Об этом «ВМ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам потерпевшего, инцидент произошел в ночь с 22 на 23 февраля. Мужчина распивал спиртные напитки в столичном баре, а затем вызвал такси. Во время поездки москвичу стало плохо, он попросил водителя остановить машину. Сразу после остановки таксист уехал в неизвестном направлении. Спустя пару минут после этого мужчина обнаружил пропажу телефона.

Материальный ущерб был оценен в 100 тысяч рублей. Уточняется, что мужчина вышел из такси на дороге возле дома № 2 на Театральной площади.

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