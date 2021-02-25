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Ребенка госпитализировали после падения из окна в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Ребенка госпитализировали после падения из окна в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия
щелковоКарта всех событий

Ребенок четырех лет выпал из окна со второго этажа в подмосковном Щелкове. Об этом в четверг, 25 февраля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

В пресс-службе МВД России по Московской области подтвердили информацию, отметив, что информация о падении поступила в 17:00 по московскому времени.

Уточняется, что ребенка доставили в медицинское учреждение.

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Щелковоребенокпадение
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