Опубликовано видео падения подростка с 13-го этажа дома на крышу автомобиля в Москве

Фото: Telegram/Baza

В Сети появилась видеозапись падения четырнадцатилетней девочки на крышу припаркованного автомобиля. Инцидент произошел в Москве 16 февраля.

Видеозапись публикует Telegram-канал Baza. По его данным, жизни упавшей с 13-го этажа девочки ничто не угрожает.

Уточняется, что, падая, ребенок пролетел около сорока метров. При ударе о крышу автомобиля подросток сломал ногу, травмировал голову и получил ушибы внутренних органов.

Видео: Telegram-канал Baza

Ранее стало известно, что девушка выпала из окна квартиры на четырнадцатом этаже на юго-востоке Москвы и осталась жива. Ее с места происшествия эвакуировал санитарный вертолет.

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