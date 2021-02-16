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Очевидец рассказал, как вызвал скорую для выпавшей из окна в Москве 14-летней девочки
Фото: «Вечерняя Москва»

Очевидец рассказал, как вызвал скорую для выпавшей из окна в Москве 14-летней девочки

Руслан Давлетшин

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Братиславская улица Карта всех событий

Владелец машины, на которую из окна многоэтажки выпала 14-летняя москвичка, рассказал, как вызвал для пострадавшей скорую помощь. Комментарий очевидца получил корреспондент «Вечерней Москвы».

Девочка 14 лет выпала из окна дома на Братиславской улице. Стало известно, что она упала на машину москвича Эдуарда Гильмутдинова. Мужчина отметил, что сразу же вызвал для ребенка скорую помощь, как «любой нормальный человек». По его словам, из-за падения девочки машина Гильмутдинова была повреждена.

Супруга очевидца уточнила, что девочка упала с 13 этажа дома и, по предварительным данным, жива.

Ранее сообщалось, что пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами в больницу на санитарном вертолете. Медики отслеживают состояние пациентки.

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