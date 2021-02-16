Мальчика госпитализировали после наезда водителя на пешеходном переходе в Москве
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 12 Карта всех событий
Мальчик десяти лет пострадал во время наезда водителя на пешеходном переходе на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорт в своем Telegram-канале.
Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Кроме того, у 10-летнего мальчика предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на пешеходном переходе в районе дома 12 по улице Генерала Кузнецова. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются
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