Мальчика госпитализировали после наезда водителя на пешеходном переходе в Москве

скорая помощь / Фото: скриншот с видео на youtube канала «Скорая помощь»

Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 12 Карта всех событий

Мальчик десяти лет пострадал во время наезда водителя на пешеходном переходе на востоке столицы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорт в своем Telegram-канале.

Ребенка госпитализировали с подозрением на сотрясение головного мозга. Кроме того, у 10-летнего мальчика предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел на пешеходном переходе в районе дома 12 по улице Генерала Кузнецова. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются

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