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Водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе в Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 12 Карта всех событий

На востоке Москвы водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел возле дома 12 по улице Генерала Кузнецова. В результате ДТП никто не пострадал, отметили в пресс-службе.

Из-за происшествия движение в сторону Новорязанского шоссе по правой полосе дороги было перекрыто. Обстоятельства произошедшего уточняются.

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