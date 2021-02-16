Водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, улица Генерала Кузнецова, 12 Карта всех событий

На востоке Москвы водитель совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, инцидент произошел возле дома 12 по улице Генерала Кузнецова. В результате ДТП никто не пострадал, отметили в пресс-службе.

Из-за происшествия движение в сторону Новорязанского шоссе по правой полосе дороги было перекрыто. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте также: Движение на Можайском шоссе восстановили после инцидента с грузовиком