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Движение на Можайском шоссе восстановили после инцидента с грузовиком
Фото: «Вечерняя Москва»

Движение на Можайском шоссе восстановили после инцидента с грузовиком

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, Можайское шоссе, 9 Карта всех событий

Движение на Можайском шоссе восстановлено после ДТП с грузовиком. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Можайском шоссе. Уточняется, что авария произошла в районе дома № 9. Движение было затруднено на три километра.

В настоящий момент грузовик убрали с дороги. Отмечается, что движение восстановлено полностью.

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