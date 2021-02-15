Движение на Можайском шоссе восстановили после инцидента с грузовиком

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Россия, Москва, Можайское шоссе, 9 Карта всех событий

Движение на Можайском шоссе восстановлено после ДТП с грузовиком. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что грузовой автомобиль опрокинулся на проезжую часть на Можайском шоссе. Уточняется, что авария произошла в районе дома № 9. Движение было затруднено на три километра.

В настоящий момент грузовик убрали с дороги. Отмечается, что движение восстановлено полностью.

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