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Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Можайском шоссе
/ Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Можайском шоссе

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе, 9 Карта всех событий

Грузовик опрокинулся на проезжую часть на Можайском шоссе в Москве. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что ДТП произошло в районе дома №9. На данный момент заняты две полосы в сторону области. Движение затруднено на три километра.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате столкновения пяти машин в центре Москвы.

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