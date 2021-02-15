Два человека пострадали в результате столкновения пяти машин в центре Москвы

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Тверская улица, 9 Карта всех событий

Два человека пострадали при столкновении пяти машин в центре столицы. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

— Около 10:30 на Тверской улице, дом 9, водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали два человека, — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что движение в центре Москвы затруднено из-за аварии с участием пяти автомобилей. Крупное ДТП произошло по адресу улица Тверская, дом 9. Автомобилистов призвали заранее планировать маршруты объезда.

Сегодня около 10.30 на Тверской улице, дом 9 водитель Хендай выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с 4 автомобилями. По предварительным данным в результате ДТП пострадали 2 человека. Их госпитализировали в медучреждение. — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) February 15, 2021

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По информации СМИ, одним из пострадавших является пассажир такси.

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