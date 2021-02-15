Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием КамАЗа в ТиНАО

Фото: Moscow-Live

Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

ДТП с участием легкового автомобиля и КаМАЗа произошло в Новой Москве. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Уточняется, что участники столкнулись на 24-м километре Киевского шоссе. Так, следуя в направлении МКАД по третьей полосе движения, легковушка совершила наезд на КаМАЗ, который ранее остановился из-за неисправности.

В результате авариискончалась пассажирка легкового автомобиля, а также пострадал ее водитель.

Читайте также: КамАЗ въехал в пешеходный переход на МКАД