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Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием КамАЗа в ТиНАО
Фото: Moscow-Live

Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП с участием КамАЗа в ТиНАО

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Новомосковский административный округ, Киевское шоссе, 24-й километр Карта всех событий

ДТП с участием легкового автомобиля и КаМАЗа произошло в Новой Москве. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Уточняется, что участники столкнулись на 24-м километре Киевского шоссе. Так, следуя в направлении МКАД по третьей полосе движения, легковушка совершила наезд на КаМАЗ, который ранее остановился из-за неисправности.

В результате авариискончалась пассажирка легкового автомобиля, а также пострадал ее водитель.

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