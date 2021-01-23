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КАМАЗ въехал в пешеходный переход на МКАД
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

КАМАЗ въехал в пешеходный переход на МКАД

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

На 47 километре МКАД грузовик КАМАЗ протаранил столб и въехал в пешеходный переход.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек.

В настоящее время на место следуют машины спецслужб, обстоятельства аварии выясняются, передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы. Два легковых автомобиля столкнулись в центре столицы.

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