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Один человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы
Фото: depositphotos.com

Один человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы

Кирилл Николаев

Наталия Белова

Происшествия
Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий

Два легковых автомобиля столкнулись в центре столицы в четверг, 21 января. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

Инцидент произошел на улице Воздвиженке. В результате ДТП одно из транспортных средств отлетело на тротуар, задев женщину.

В настоящее время пострадавшую осматривают врачи скорой помощи.

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