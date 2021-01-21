Один человек пострадал в результате ДТП в центре Москвы
Россия, Москва, улица Воздвиженка Карта всех событий
Два легковых автомобиля столкнулись в центре столицы в четверг, 21 января. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.
Инцидент произошел на улице Воздвиженке. В результате ДТП одно из транспортных средств отлетело на тротуар, задев женщину.
В настоящее время пострадавшую осматривают врачи скорой помощи.
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