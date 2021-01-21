Пожарные спасли 14 человек из горящего здания на северо-востоке Москвы

Фото: moscow.mchs.gov.ru

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, 30с1 Карта всех событий

Пожарные спасли 14 человек во время пожара в столице. Об этом в четверг, 21 января, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Москве.

В ведомстве сообщили, что около 10:30 поступило сообщение о возгорании в доме № 30 по улице Летчика Бабушкина. Прибывшие на место происшествия пожарные увидели слабый белый дым. Оказалось, что в одной из комнат на третьем этаже кирпичной постройки загорелись личные вещи. Возгорание произошло на общей площади около 15 квадратных метров.

— В ходе работ по ликвидации пожара из здания было спасено 14 человек и эвакуировано 60 человек, — уточнили в ведомстве.

Пожарные локализовали возгорание. Информации о пострадавших нет.

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