Автобус врезался в здание кинотеатра в Подмосковье
Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в Московской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Уточняется, что инцидент произошел в Электростали.
— Рейсовый автобус (маршрут №8) врезался в угол кинотеатра «Современник», — сообщил представитель экстренных служб.
В салоне автобуса было 20 человек. Четыре пассажира пострадали, их осматривают медики.
— Данные уточняются, — сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.
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