Автобус врезался в здание кинотеатра в Подмосковье

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Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в Московской области. Об этом в четверг, 21 января, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Уточняется, что инцидент произошел в Электростали.

— Рейсовый автобус (маршрут №8) врезался в угол кинотеатра «Современник», — сообщил представитель экстренных служб.

В салоне автобуса было 20 человек. Четыре пассажира пострадали, их осматривают медики.

— Данные уточняются, — сообщили корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

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