Более 40 человек пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье
В аварии с участием военных автобусов в Московской области пострадал 41 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.
На данный момент на месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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