Более 40 человек пострадали в результате ДТП с военными автобусами в Подмосковье

В аварии с участием автобусов и грузовика на трассе М9 «Балтия» в Подмосковье погибли четыре человека / Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

В аварии с участием военных автобусов в Московской области пострадал 41 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих.

На данный момент на месте аварии работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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