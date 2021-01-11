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СМИ: Четыре человека погибли в результате ДТП с военной колонной в Подмосковье
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

СМИ: Четыре человека погибли в результате ДТП с военной колонной в Подмосковье

Юлия Ямпольская

Происшествия

Четыре человека скончались в результате аварии с военной колонной в Московской области. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что всего в ДТП пострадали 10 человек, шесть из которых госпитализированы. На данный момент трое находятся в тяжелом состоянии. Раненых доставляют в госпиталь имени А. В. Вишневского, отметил источник.

По предварительным данным, погибшие и пострадавшие — военнослужащие.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

Инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. Стало известно, что на трассе М9 при повороте на деревню Глухово самосвал въехал в четыре военных автобуса.

На данный момент движение в районе ДТП затруднено.

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