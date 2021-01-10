Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, МКАД, 107-й километр Карта всех событий

ДТП с участием трех автомобилей произошло на 107-м километре МКАД. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил Департамент транспорта Москвы.

— На внутренней стороне МКАД в районе 107-го километра произошло ДТП с участием трех автомобилей, — говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

Уточняется, что движение транспортных средств затруднено на протяжении 1,7 километра.

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