Движение автомобилей на улице Кошкина ограничат с 11 января
Россия, Москва, улица Кошкина, 6 Карта всех событий
Водителей Москвы предупредили об ограничении движения на улице Кошкина. Об этом в субботу, 9 января, сообщил департамент транспорта столицы.
— С 11 января по 25 апреля ограничат движение на улице Кошкина, 6–9 — там будут проводиться инженерные работы, — сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.
В ведомстве просят водителей быть внимательнее и планировать свои поездки заранее.
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