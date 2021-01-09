Движение автомобилей на улице Кошкина ограничат с 11 января

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, улица Кошкина, 6 Карта всех событий

Водителей Москвы предупредили об ограничении движения на улице Кошкина. Об этом в субботу, 9 января, сообщил департамент транспорта столицы.

— С 11 января по 25 апреля ограничат движение на улице Кошкина, 6–9 — там будут проводиться инженерные работы, — сообщает Дептранс в своем Telegram-канале.

В ведомстве просят водителей быть внимательнее и планировать свои поездки заранее.

Читайте также: Легковой автомобиль врезался в дорожную технику на 108-м километре МКАД